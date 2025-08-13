Скидки
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
22:00 Мск
Глушаков — о «Спартаке»: как можно было сразу поставить Жедсона, когда есть Пруцев?

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков высказался об игре красно-белых на старте сезона и оценил последние трансферы команды.

«Когда Шамара Николсона убирают, приходят другие, я не считаю, что он был хуже. Шило на мыло. Потерялась вся структура. Мартинс сейчас играет справа, и мне очень нравится, как он вбегает из обороны в атаку на широком шаге, им пользоваться можно, это чистая «восьмёрка». В центре не хватает какой-то стабильности, Барко переживает какую-то нервозность от того, что тренер нервничает, может, это передаётся. Как можно было сразу поставить Жедсона в состав, который только приехал, когда есть Пруцев?» — сказал Глушаков на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Красно-белые объявили о переходе Фернандеша из «Бешикташа» 31 июля. Контракт с 26-летним футболистом заключён до 2029 года.

