«Лацио» представил третий комплект формы с историческим гербом

«Лацио» презентовал третий комплект формы для участия команды в итальянской Серии А сезона-2025/2026. Форма тёмно-синего цвета имеет лаконичный дизайн и исторический герб конца 1970-х годов — стилизованный орёл в футуристическом стиле.

Фото: sslazio.it

«Сочетание прошлого и будущего, стиля и решимости. Именно в этом духе «Лацио» представляет новую третью форму на сезон-2025/2026, призванную наилучшим образом выразить ценности, которыми всегда руководствовался клуб: самобытность, инновации и чувство принадлежности», — говорится на официальном сайте «Лацио».

Отмечается, что на обратной стороне воротника указана дата, знаменующая начало истории клуба: 9 января 1900 года.