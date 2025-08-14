Скидки
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
22:00 Мск
«Лацио» представил третий комплект формы с историческим гербом

Комментарии

«Лацио» презентовал третий комплект формы для участия команды в итальянской Серии А сезона-2025/2026. Форма тёмно-синего цвета имеет лаконичный дизайн и исторический герб конца 1970-х годов — стилизованный орёл в футуристическом стиле.

Фото: sslazio.it

«Сочетание прошлого и будущего, стиля и решимости. Именно в этом духе «Лацио» представляет новую третью форму на сезон-2025/2026, призванную наилучшим образом выразить ценности, которыми всегда руководствовался клуб: самобытность, инновации и чувство принадлежности», — говорится на официальном сайте «Лацио».

Отмечается, что на обратной стороне воротника указана дата, знаменующая начало истории клуба: 9 января 1900 года.

