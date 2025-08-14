«ПСЖ» переиграл «Тоттенхэм Хотспур» в серии пенальти и завоевал Суперкубок УЕФА — 2025

Завершился матч за Суперкубок УЕФА, в котором встречались победители Лиги чемпионов и Лиги Европы «ПСЖ» и «Тоттенхэм». В основное время игра закончилась со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказались парижане — 4:3. Игра прошла на стадионе «Блюэнерджи» в Удине, Италия. В качестве главного арбитра встречи выступил Жоау Педру Пиньейру из Португалии.

На 39-й минуте Микки ван де Вен открыл счёт в этой игре и вывел лондонцев вперёд. Кристиан Ромеро на 48-й минуте удвоил преимущество «шпор». Ли Кан Ин сократил отставание в счёте на 85-й минуте. Гонсалу Рамуш на 90+4-й минуте сравнял счёт и перевёл игру в серию пенальти. В послематчевой серии сильнее оказались парижане.

Напомним, в прошлом году Суперкубок УЕФА выиграл мадридский «Реал». В финале одноматчевого турнира «сливочные» переиграли итальянскую «Аталанту» со счётом 2:0.

Отметим, что «Реал» является командой с наибольшим количеством побед в Суперкубке УЕФА. На счету «Королевского клуба» шесть подобных титулов.