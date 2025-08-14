Скидки
Главная Футбол Новости

Быстров: в «Спартаке» должен быть тренер — Спаллетти, ему просто ***** на всё

Быстров: в «Спартаке» должен быть тренер — Спаллетти, ему просто ***** на всё
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров заявил, что Лучано Спаллетти идеально подходит на пост главного тренера красно-белых.

«В «Спартаке» должен быть тренер — Спаллетти. Вот этому человеку просто ***** на всё. Он идеально подходит в «Спартак», если клуб хочет бороться за чемпионство. Это первый кандидат на рассмотрение. Ему не нужно никакой адаптации. Он может собрать всю прессу и отвести от команды, он это очень умело делал в «Зените». Что-то ляпнет, и все на него переключаются, а команду не трогают и воюют с ним. А он говорит — мальчики, спокойно себя чувствуйте и играйте, я сам всё сделаю», — сказал Быстров в видеоролике на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович может покинуть свой пост на фоне неудовлетворительных результатов красно-белых.

