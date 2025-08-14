Скидки
Быстров: Станкович — показушник, слёзы постоянные. Тренер должен быть с яйцами

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Станкович — показушник. Он очень много играет на публику. Разводит руками перед трибунами, опять нас убивают. Слёзы постоянные. Такой тренер не должен быть в «Спартаке». Тренер должен быть с яйцами, который может взять удар на себя. Он не должен показывать никакую слабину, чтобы ни один футболист в нём не сомневался», — сказал Быстров в видеоролике на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович может покинуть свой пост на фоне неудовлетворительных результатов красно-белых.

