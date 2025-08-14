Семшов: «Зенит» никак не может выбрать основную схему, как и «Спартак»

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался об игре «Зенита» на старте сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

— Есть набор высококлассных футболистов, но нет командой игры, которая необходима для решения глобальных задач. Большая ротация состава и обмен по ходу игр между линиями всё осложняет. То четыре защитника центральных, то три. В том-то и дело, что даже тактическую схему «Зенит» никак не может выбрать, как и «Спартак». Конкуренция хороша, но в разумных пределах. «Зенит» так не может транжирить очки с командами, которые рангом ниже. Как упустили, ведя в Казани 2:0, уму непостижимо.

— Нет конкретики?

— «Зенит» имел преимущество в Грозном, но ничего не создал. Вот Малком и Клаудиньо сразу завязали игру, новые бразильцы пока нет, никто не может взять бремя лидерства на себя. В таких моментах, когда нужно сделать острый пас в штрафную или создать численное преимущество на ограниченном участке поля. Всё поперек да вдоль, контролируют около, но потом длинная передача. И очень мало стопроцентных моментов во всех матчах. Нет той химии, которая была два-три года назад. Вендел и тем более Барриос по большому счёту пока не оправдывают тоже. Всё время кто-то выпадает. Жерсон, надеюсь, заиграет. Но моменты пока даются тяжело практически во всех матчах. Где-то надо остановиться на одной схеме, чтобы футболисты её понимали. Подождём, время есть, — приводит слова Семшова Livesport.

После четырёх туров команда Сергея Семака занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав пять очков.