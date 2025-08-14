«Тоттенхэм Хотспур» в третий раз потерпел поражение в финале еврокубка
«Тоттенхэм Хотспур» уступил «Пари Сен-Жермен» в матче за Суперкубок УЕФА — 2025 (2:2, 3:4 пен.). Это третье поражение «шпор» в еврокубковых финалах.
Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39' 0:2 Ромеро – 48' 1:2 Ин – 85' 2:2 Рамуш – 90+4'
В сезоне-1973/1974 лондонцы были близки к победе в Кубке УЕФА. По ходу того турнира команда переиграла «Грассхоппер», «Абердин», «Динамо» Тбилиси, «Кёльн» и «Локомотив» Лейпциг. В двухматчевом финальном противостоянии с «Фейеноордом» «Тоттенхэм» проиграл по сумме встреч (2:2, 0:2).
В сезоне-2018/2019 «шпоры» могли выиграть Лигу чемпионов. По ходу той кампании лондонцы вышли из группы с «Барселоной», «Интером» и ПСВ. В плей-офф коллектив одолел «Боруссию» Дортмунд, «Манчестер Сити» и «Аякс». В финале команда проиграла «Ливерпулю» (0:2).
