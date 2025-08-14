Сафонов стал обладателем Суперкубка УЕФА в составе «ПСЖ», это его пятый трофей в Европе

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал обладателем Суперкубка УЕФА. В матче за титул парижане переиграли лондонский «Тоттенхэм» в серии пенальти — 2:2 (4:3 пен.).

Сафонов провёл весь матч в запасе, ворота «ПСЖ» защищал новичок клуба Люка Шевалье. Всего в активе россиянина пять трофеев с парижским клубом: победа в чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. В финале клубного чемпионата мира в США «ПСЖ» проиграл «Челси» (0:3).

Сафонов стал игроком «ПСЖ» летом 2024 года, перейдя из «Краснодара». В минувшем сезоне Матвей принял участие в 17 матчах во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.