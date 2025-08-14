«Фейеноорд» хочет взять Угальде в аренду с правом выкупа в € 20 млн. «Спартак» против

«Фейеноорд» сделал предложение «Спартаку» по аренде нападающего красно-белых Манфреда Угальде с правом выкупа за € 20 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Российский клуб будет настаивать на прямом трансфере. «Спартак» хотел бы выручить за Угальде € 25 млн. Сам игрок хочет играть, потому что стал третьим выбором на позицию форварда, к тому же к уходу из «Спартака» его настойчиво склоняет агент.

В пяти играх нынешнего сезона Манфред результативными действиями не отметился. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.