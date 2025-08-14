Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фейеноорд» хочет взять Угальде в аренду с правом выкупа в € 20 млн. «Спартак» против

«Фейеноорд» хочет взять Угальде в аренду с правом выкупа в € 20 млн. «Спартак» против
Комментарии

«Фейеноорд» сделал предложение «Спартаку» по аренде нападающего красно-белых Манфреда Угальде с правом выкупа за € 20 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Российский клуб будет настаивать на прямом трансфере. «Спартак» хотел бы выручить за Угальде € 25 млн. Сам игрок хочет играть, потому что стал третьим выбором на позицию форварда, к тому же к уходу из «Спартака» его настойчиво склоняет агент.

В пяти играх нынешнего сезона Манфред результативными действиями не отметился. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
«Фейеноорд» может взять в аренду нападающего «Спартака» Угальде — Voetbal International
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android