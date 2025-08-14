Луис Энрике выиграл Суперкубок УЕФА во второй раз

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике выиграл Суперкубок Европы во второй раз в своей карьере. В матче за титул парижане обыграли лондонский «Тоттенхэм» в серии пенальти — 2:2 (4:3 пен.).

Впервые испанский специалист стал обладателем трофея 10 лет назад, когда «Барселона» под его руководством победила «Севилью» (5:4).

Напомним, с «ПСЖ» Энрике стал обладателем титула Лиги чемпионов, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок Франции. С каталонской «Барселоной» испанский специалист три раза брал Кубок Испании, один раз завоевал Суперкубок страны, выиграл Лигу чемпионов и стал победителем клубного чемпионата мира.