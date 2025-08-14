Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергеев прятал лицо под футболкой, Овечкин наносил первый удар. Фото победы «Краснодара»

Сергеев прятал лицо под футболкой, Овечкин наносил первый удар. Фото победы «Краснодара»
Александр Овечкин
Аудио-версия:
Комментарии

13 августа на «ВТБ Арене» в Москве «Краснодар» одержал разгромную победу над московским «Динамо» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча группы В завершилась со счётом 4:0.

Дублем отметился 18-летний форвард-дебютант «Краснодара» Казбек Мукаилов (19-я и 44-я минуты), по одному голу забили Густаво Сантос (34) и Эдуард Сперцян (88), который вышел на замену во втором тайме.

«Краснодар» под руководством Мурада Мусаева набрал три очка и идёт на втором месте в таблице группы В. «Динамо», которое возглавляет Валерий Карпин, с тремя очками располагается на третьей строчке.

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров извинился перед болельщиками команды за разгромное поражение от «Краснодара» в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча на «ВТБ Арене» завершилась со счётом 4:0 в пользу «быков».

«Благодарю болельщиков, их было много. Матч не соответствовал их ожиданиям. Хотелось бы извиниться перед ними. Мы разберём результат с тренерским штабом. Что касается начала сезона, нам есть над чем работать», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Лучшие кадры матча «Динамо» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android