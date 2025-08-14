Сергеев прятал лицо под футболкой, Овечкин наносил первый удар. Фото победы «Краснодара»

13 августа на «ВТБ Арене» в Москве «Краснодар» одержал разгромную победу над московским «Динамо» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча группы В завершилась со счётом 4:0.

Дублем отметился 18-летний форвард-дебютант «Краснодара» Казбек Мукаилов (19-я и 44-я минуты), по одному голу забили Густаво Сантос (34) и Эдуард Сперцян (88), который вышел на замену во втором тайме.

«Краснодар» под руководством Мурада Мусаева набрал три очка и идёт на втором месте в таблице группы В. «Динамо», которое возглавляет Валерий Карпин, с тремя очками располагается на третьей строчке.

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров извинился перед болельщиками команды за разгромное поражение от «Краснодара» в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча на «ВТБ Арене» завершилась со счётом 4:0 в пользу «быков».

«Благодарю болельщиков, их было много. Матч не соответствовал их ожиданиям. Хотелось бы извиниться перед ними. Мы разберём результат с тренерским штабом. Что касается начала сезона, нам есть над чем работать», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Лучшие кадры матча «Динамо» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.