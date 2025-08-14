Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА с лондонским «Тоттенхэмом». В титульной игре парижане одержали победу в серии пенальти — 2:2 (4:3 пен.).

Дембеле отыграл весь матч, сделал голевую передачу на Гонсалу Рамуша, который забил второй мяч парижан и сравнял счёт на 90+4-й минуте. Также Усман получил жёлтую карточку и реализовал пенальти в послематчевой серии.

Дембеле называется журналистами одним из фаворитов на завоевание награды «Золотой мяч» — 2025.

В прошлом году Суперкубок УЕФА выиграл мадридский «Реал». В финале одноматчевого турнира «сливочные» переиграли итальянскую «Аталанту» со счётом 2:0.