Усман Дембеле признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА с лондонским «Тоттенхэмом». В титульной игре парижане одержали победу в серии пенальти — 2:2 (4:3 пен.).
Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39' 0:2 Ромеро – 48' 1:2 Ин – 85' 2:2 Рамуш – 90+4'
Дембеле отыграл весь матч, сделал голевую передачу на Гонсалу Рамуша, который забил второй мяч парижан и сравнял счёт на 90+4-й минуте. Также Усман получил жёлтую карточку и реализовал пенальти в послематчевой серии.
Дембеле называется журналистами одним из фаворитов на завоевание награды «Золотой мяч» — 2025.
В прошлом году Суперкубок УЕФА выиграл мадридский «Реал». В финале одноматчевого турнира «сливочные» переиграли итальянскую «Аталанту» со счётом 2:0.
