Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Усман Дембеле признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА

Усман Дембеле признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА
Комментарии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА с лондонским «Тоттенхэмом». В титульной игре парижане одержали победу в серии пенальти — 2:2 (4:3 пен.).

Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39'     0:2 Ромеро – 48'     1:2 Ин – 85'     2:2 Рамуш – 90+4'    

Дембеле отыграл весь матч, сделал голевую передачу на Гонсалу Рамуша, который забил второй мяч парижан и сравнял счёт на 90+4-й минуте. Также Усман получил жёлтую карточку и реализовал пенальти в послематчевой серии.

Дембеле называется журналистами одним из фаворитов на завоевание награды «Золотой мяч» — 2025.

В прошлом году Суперкубок УЕФА выиграл мадридский «Реал». В финале одноматчевого турнира «сливочные» переиграли итальянскую «Аталанту» со счётом 2:0.

Материалы по теме
Сафонов стал обладателем Суперкубка УЕФА в составе «ПСЖ», это его пятый трофей в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android