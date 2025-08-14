Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике во второй раз в тренерской карьере выиграл пять трофеев за год

Луис Энрике во второй раз в тренерской карьере выиграл пять трофеев за год
Комментарии

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике привёл свою команду к победе в матче за Суперкубок УЕФА — 2025, в котором коллектив переиграл «Тоттенхэм Хотспур» (2:2, 4:3 пен.). Испанец во второй раз в своей тренерской карьере завоевал пять трофеев за календарный год.

Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39'     0:2 Ромеро – 48'     1:2 Ин – 85'     2:2 Рамуш – 90+4'    

В 2025 году парижане стали чемпионами Франции, взяли Кубок и Суперкубок страны, а также выиграли Лигу чемпионов. Теперь в этот список включён и Суперкубок УЕФА.

Подобного Энрике добивался и во главе «Барселоны» по итогам сезона-2014/2015. Тогда сине-гранатовые стали чемпионами Испании и обладателями Кубка страны, они также завоевали трофей Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и Суперкубок УЕФА.

Материалы по теме
«ПСЖ» сделал камбэк и в основное время, и в серии пенальти. Огненный Суперкубок
«ПСЖ» сделал камбэк и в основное время, и в серии пенальти. Огненный Суперкубок
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android