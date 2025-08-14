Луис Энрике во второй раз в тренерской карьере выиграл пять трофеев за год

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике привёл свою команду к победе в матче за Суперкубок УЕФА — 2025, в котором коллектив переиграл «Тоттенхэм Хотспур» (2:2, 4:3 пен.). Испанец во второй раз в своей тренерской карьере завоевал пять трофеев за календарный год.

В 2025 году парижане стали чемпионами Франции, взяли Кубок и Суперкубок страны, а также выиграли Лигу чемпионов. Теперь в этот список включён и Суперкубок УЕФА.

Подобного Энрике добивался и во главе «Барселоны» по итогам сезона-2014/2015. Тогда сине-гранатовые стали чемпионами Испании и обладателями Кубка страны, они также завоевали трофей Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и Суперкубок УЕФА.