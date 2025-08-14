Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» впервые в своей истории выиграл Суперкубок УЕФА

«ПСЖ» впервые в своей истории выиграл Суперкубок УЕФА
Комментарии

«ПСЖ» впервые в своей истории выиграл Суперкубок Европы. Матч за титул в основное время завершился со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказались парижане — 4:3.

Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39'     0:2 Ромеро – 48'     1:2 Ин – 85'     2:2 Рамуш – 90+4'    

Ранее клуб побеждал в Лиге чемпионов сезона-2024/2025, обыграв «Интер» со счётом 5:0. В Кубке Интертото в 2001 году и Кубке обладателей Кубков в сезоне-1995/1996 одержал победу над венским «Рапидом» (1:0).

В прошлом году Суперкубок УЕФА выиграл мадридский «Реал». В финале одноматчевого турнира «сливочные» обыграли итальянскую «Аталанту» со счётом 2:0. «Реал» является командой с наибольшим количеством побед в Суперкубке УЕФА. На счету мадридцев шесть побед.

Материалы по теме
«ПСЖ» сделал камбэк и в основное время, и в серии пенальти. Огненный Суперкубок
«ПСЖ» сделал камбэк и в основное время, и в серии пенальти. Огненный Суперкубок
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android