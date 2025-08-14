«ПСЖ» впервые в своей истории выиграл Суперкубок УЕФА
«ПСЖ» впервые в своей истории выиграл Суперкубок Европы. Матч за титул в основное время завершился со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказались парижане — 4:3.
Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39' 0:2 Ромеро – 48' 1:2 Ин – 85' 2:2 Рамуш – 90+4'
Ранее клуб побеждал в Лиге чемпионов сезона-2024/2025, обыграв «Интер» со счётом 5:0. В Кубке Интертото в 2001 году и Кубке обладателей Кубков в сезоне-1995/1996 одержал победу над венским «Рапидом» (1:0).
В прошлом году Суперкубок УЕФА выиграл мадридский «Реал». В финале одноматчевого турнира «сливочные» обыграли итальянскую «Аталанту» со счётом 2:0. «Реал» является командой с наибольшим количеством побед в Суперкубке УЕФА. На счету мадридцев шесть побед.
