Лантратов показывал «сердечко» трибунам, Ненахов дарил футболку. Лучшие фото победы «Локо»

13 августа на «РЖД Арене» в Москве «Локомотив» обыграл калининградскую «Балтику» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча группы D завершилась со счётом 2:0.

На 23-й минуте гол забил Алексей Батраков, который реализовал пенальти. 11-метровый удар был назначен в ворота балтийцев после того, как Амир Мохаммад нарушил правила на Зелимхане Бакаеве, ударив его по ногам. На 90+8-й минуте отличился Дмитрий Воробьёв, которому ассистировал Александр Руденко.

«Локомотив» под руководством Михаила Галактионова набрал три очка и идёт на третьем месте в таблице группы D. «Балтика», которую возглавляет Андрей Талалаев, без набранных очков располагается на четвёртом месте.

Лучшие кадры матча «Локомотив» — «Балтика» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Арины Лобовой.