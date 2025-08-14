Скидки
Капитан «ПСЖ» Маркиньос передал свою медаль за победу в Суперкубке Илье Забарному. Фото

Капитан «ПСЖ» Маркиньос передал свою медаль за победу в Суперкубке Илье Забарному. Фото
Комментарии

Французский «Пари Сен‑Жермен» одолел английский «Тоттенхэм Хотспур» в серии послематчевых пенальти со счётом 4:3 (основное время — 2:2). После награждения защитник и капитан «ПСЖ» Маркиньос передал свою медаль новичку команды защитнику Илье Забарному, который не принимал участия в матче.

Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39'     0:2 Ромеро – 48'     1:2 Ин – 85'     2:2 Рамуш – 90+4'    

Фото: Скриншот из трансляции

Напомним, Забарный перебрался в «ПСЖ» 12 августа, в связи с чем не успел попасть в заявку команды на встречу Суперкубка УЕФА. Однако футболист отправился вместе с командой в Италию (Удине) в качестве поддержки.

Ранее сообщалось, что Забарный подписал контракт с французским клубом до лета 2030 года. По данным СМИ, сумма трансфера футболиста из «Борнмута» составила € 63 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

