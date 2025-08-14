Фото: Сафонов и Забарный радуются победе «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
Российский голкипер Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный радовались победе «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА. В решающем матче турнира парижане обыграли лондонский «Тоттенхэм» в серии пенальти — 2:2 (4:3 пен.).
Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39' 0:2 Ромеро – 48' 1:2 Ин – 85' 2:2 Рамуш – 90+4'
Фото: Damjan Zibert/Soccrates/Getty Images
Сафонов провёл весь матч в запасе, ворота «ПСЖ» защищал новичок клуба Люка Шевалье. Забарный, который накануне завершил свой переход в стан парижан, не попал в заявку команды и отправился на матч в качестве зрителя.
Сафонов завоевал пять трофеев с парижским клубом: победа в чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. В финале клубного чемпионата мира в США «ПСЖ» проиграл «Челси» (0:3).
