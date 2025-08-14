Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото: Сафонов и Забарный радуются победе «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА

Фото: Сафонов и Забарный радуются победе «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
Комментарии

Российский голкипер Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный радовались победе «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА. В решающем матче турнира парижане обыграли лондонский «Тоттенхэм» в серии пенальти — 2:2 (4:3 пен.).

Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39'     0:2 Ромеро – 48'     1:2 Ин – 85'     2:2 Рамуш – 90+4'    

Фото: Damjan Zibert/Soccrates/Getty Images

Сафонов провёл весь матч в запасе, ворота «ПСЖ» защищал новичок клуба Люка Шевалье. Забарный, который накануне завершил свой переход в стан парижан, не попал в заявку команды и отправился на матч в качестве зрителя.

Сафонов завоевал пять трофеев с парижским клубом: победа в чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. В финале клубного чемпионата мира в США «ПСЖ» проиграл «Челси» (0:3).

Материалы по теме
«ПСЖ» сделал камбэк и в основное время, и в серии пенальти. Огненный Суперкубок
«ПСЖ» сделал камбэк и в основное время, и в серии пенальти. Огненный Суперкубок
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android