Фото: Сафонов и Забарный радуются победе «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА

Российский голкипер Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный радовались победе «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА. В решающем матче турнира парижане обыграли лондонский «Тоттенхэм» в серии пенальти — 2:2 (4:3 пен.).

Фото: Damjan Zibert/Soccrates/Getty Images

Сафонов провёл весь матч в запасе, ворота «ПСЖ» защищал новичок клуба Люка Шевалье. Забарный, который накануне завершил свой переход в стан парижан, не попал в заявку команды и отправился на матч в качестве зрителя.

Сафонов завоевал пять трофеев с парижским клубом: победа в чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. В финале клубного чемпионата мира в США «ПСЖ» проиграл «Челси» (0:3).