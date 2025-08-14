Французский клуб выиграл Суперкубок Европы впервые в истории турнира

Французский «ПСЖ» впервые в своей истории выиграл Суперкубок Европы. Матч за титул с «Тоттенхэм Хотспур» в основное время завершился со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказались парижане — 4:3. Таким образом, французский клуб впервые в своей истории стал обладателем данной награды.
Прежде это мог сделать только «ПСЖ», но проиграл в двухматчевом противостоянии 1996 года «Ювентусу» (1:6, 1:3). Тогда парижане участвовали в розыгрыше Суперкубка Европы в качестве обладателя Кубка обладателей кубков УЕФА — 1995/1996, а туринцы — победители Лиги чемпионов УЕФА — 1995/1996
Отметим, в минувшем сезоне «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике удалось стать обладателями Лиги чемпионов, выйти в финал клубного чемпионата мира, а также завоевать три внутренних трофея: чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.
Победители футбольных турниров-2025:
