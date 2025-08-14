Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Французский клуб выиграл Суперкубок Европы впервые в истории турнира

Французский клуб выиграл Суперкубок Европы впервые в истории турнира
Аудио-версия:
Комментарии

Французский «ПСЖ» впервые в своей истории выиграл Суперкубок Европы. Матч за титул с «Тоттенхэм Хотспур» в основное время завершился со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказались парижане — 4:3. Таким образом, французский клуб впервые в своей истории стал обладателем данной награды.

Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39'     0:2 Ромеро – 48'     1:2 Ин – 85'     2:2 Рамуш – 90+4'    

Прежде это мог сделать только «ПСЖ», но проиграл в двухматчевом противостоянии 1996 года «Ювентусу» (1:6, 1:3). Тогда парижане участвовали в розыгрыше Суперкубка Европы в качестве обладателя Кубка обладателей кубков УЕФА — 1995/1996, а туринцы — победители Лиги чемпионов УЕФА — 1995/1996

Отметим, в минувшем сезоне «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике удалось стать обладателями Лиги чемпионов, выйти в финал клубного чемпионата мира, а также завоевать три внутренних трофея: чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

Материалы по теме
Фото
Капитан «ПСЖ» Маркиньос передал свою медаль за победу в Суперкубке Илье Забарному. Фото

Победители футбольных турниров-2025:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android