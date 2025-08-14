«Не знаю, справедливо ли это». Энрике – о победе «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на победу команды в матче Суперкубка УЕФА с «Тоттенхэмом» в серии пенальти со счётом 2:2 (4:3 пен.).

«Я думаю, «Тоттенхэм» провёл очень хороший матч. Они сильнее нас и лучше подготовлены. Ситуация была сложной. Мы смогли бороться до конца матча. Не знаю, справедливо ли это, но это футбол, и мы рады за наших болельщиков.

Трудно говорить об этом матче. Мы тренировались 5-6 дней, это невероятно. И все болельщики, которые всегда рядом, независимо от результата, пришли поддержать команду. Для нас очень приятно выиграть этот трофей и вручить его им», — приводит слова Энрике Eurosport.it.

Российский голкипер Матвей Сафонов провёл весь матч в запасе, ворота «ПСЖ» защищал новичок клуба Люка Шевалье.