Сафонов показал фото с новыми вратарями «ПСЖ» из победной раздевалки после Суперкубка УЕФА

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов опубликовал пост после победы французского гранда в Суперкубке УЕФА — 2025. В матче за титул парижане переиграли английский «Тоттенхэм» со счётом 2:2 (4:3 пен.).

На фотографии россиянин показал обновлённый состав вратарский состав из победной раздевалки после матча Суперкубка Европы: на нём сам Матвей и два новичка команды француз Люка Шевалье и итальянец Ренато Марин.

Фото: Телеграм-канал Матвея Сафонова

«Первый трофей в таком составе», — подписал фотографию Сафонов в своём телеграм-канале, прикрепив эмодзи кулака.

Напомним, в минувшем сезоне тройка вратарей на сезон была следующая: итальянец Джанлуиджи Доннарумма, россиянин Матвей Сафонов и испанец Арнау Тенас. В таком составе «ПСЖ» завоевал четыре трофея в рамках одной кампании-2024/2025.

