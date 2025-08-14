Скидки
Главная Футбол Новости

Сафонов показал фото с новыми вратарями «ПСЖ» из победной раздевалки после Суперкубка УЕФА

Сафонов показал фото с новыми вратарями «ПСЖ» из победной раздевалки после Суперкубка УЕФА
Аудио-версия:
Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов опубликовал пост после победы французского гранда в Суперкубке УЕФА — 2025. В матче за титул парижане переиграли английский «Тоттенхэм» со счётом 2:2 (4:3 пен.).

Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39'     0:2 Ромеро – 48'     1:2 Ин – 85'     2:2 Рамуш – 90+4'    

На фотографии россиянин показал обновлённый состав вратарский состав из победной раздевалки после матча Суперкубка Европы: на нём сам Матвей и два новичка команды француз Люка Шевалье и итальянец Ренато Марин.

Фото: Телеграм-канал Матвея Сафонова

«Первый трофей в таком составе», — подписал фотографию Сафонов в своём телеграм-канале, прикрепив эмодзи кулака.

Напомним, в минувшем сезоне тройка вратарей на сезон была следующая: итальянец Джанлуиджи Доннарумма, россиянин Матвей Сафонов и испанец Арнау Тенас. В таком составе «ПСЖ» завоевал четыре трофея в рамках одной кампании-2024/2025.

Французский клуб выиграл Суперкубок Европы впервые в истории турнира

Самые титулованные футбольные клубы России:

