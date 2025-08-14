Стогниенко прокомментировал победу «ПСЖ» в матче с в «Тоттенхэмом» в Суперкубке УЕФА

Известный спортивный комментатор Владимир Стогниенко прокомментировал победу «ПСЖ» в матче Суперкубка УЕФА — 2025 с английским «Тоттенхэмом» (2:2, 4:3 пен.).

«Хороший финал, футбол настоящий, обе команды в титуле победителя были явно заинтересованы. Честно говоря, я в ближайшие годы вообще с трудом могу представить «Тоттенхэм» в финале еврокубка… И до середины второго тайма лондонцы были эффективнее — простая и жёсткая игра с отличными стандартами и силовой борьбой в воздухе для парижан оказалась сильно некомфортной. Луису Энрике пришлось поменять почти всю атакующую линию и выпустить Руиса, чтобы наладить атаку. Ну и «Тоттенхэму» сил не хватило, конечно. Обидно для болельщиков англичан: всё решила концовка, а в концовке сильнее был «Париж». Шевалье эпизодами нервничал, но это, возможно, временное. Надо наблюдать дальше», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, данный трофей стал первым подобным в истории «ПСЖ» и всего французского футбола.

Материалы по теме Французский клуб выиграл Суперкубок Европы впервые в истории турнира

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: