Стогниенко прокомментировал победу «ПСЖ» в матче с в «Тоттенхэмом» в Суперкубке УЕФА

Известный спортивный комментатор Владимир Стогниенко прокомментировал победу «ПСЖ» в матче Суперкубка УЕФА — 2025 с английским «Тоттенхэмом» (2:2, 4:3 пен.).

Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39'     0:2 Ромеро – 48'     1:2 Ин – 85'     2:2 Рамуш – 90+4'    

«Хороший финал, футбол настоящий, обе команды в титуле победителя были явно заинтересованы. Честно говоря, я в ближайшие годы вообще с трудом могу представить «Тоттенхэм» в финале еврокубка… И до середины второго тайма лондонцы были эффективнее — простая и жёсткая игра с отличными стандартами и силовой борьбой в воздухе для парижан оказалась сильно некомфортной. Луису Энрике пришлось поменять почти всю атакующую линию и выпустить Руиса, чтобы наладить атаку. Ну и «Тоттенхэму» сил не хватило, конечно. Обидно для болельщиков англичан: всё решила концовка, а в концовке сильнее был «Париж». Шевалье эпизодами нервничал, но это, возможно, временное. Надо наблюдать дальше», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, данный трофей стал первым подобным в истории «ПСЖ» и всего французского футбола.

