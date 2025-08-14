Скидки
Шевалье – после победы «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА: я пришёл на смену топовому вратарю

Новичок «Пари Сен-Жермен» Люка Шевалье поделился эмоциями от победы в Суперкубке УЕФА с «Тоттенхэмом» (2:2. 4:3 пен). Для Шевалье этот матч стал дебютный в составе парижан. Российский голкипер Матвей Сафонов остался на скамейке зпасных.

Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39'     0:2 Ромеро – 48'     1:2 Ин – 85'     2:2 Рамуш – 90+4'    

«Мой первый трофей. Я приехал сюда побеждать. Мы сыграли в этом матче благодаря стараниям команды в прошлом сезоне. Я рад, что смог внести свою лепту в эту победу, и надеюсь, что у меня в этом клубе будет много успешных матчей.

Непростой матч. Я пришёл на смену топовому вратарю. Я молодой вратарь, мне пришлось начинать сразу с финала. У всех были большие ожидания. Мы проигрывали 0:2. В такие моменты начинаешь задаваться вопросом: «А вдруг все сложится не так, как мы хотим?» Но в конечном счёте команда проявила характер», — приводит слова Шевалье официальный сайт УЕФА.

Ранее «ПСЖ» покинул итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма.

