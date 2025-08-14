Сафонов поднимал трофей, Ришарлисон снимал медаль. Фото победы «ПСЖ» в Суперкубке

13 августа на стадионе «Блюэнерджи» в Удине, Италия, завершился матч за Суперкубок УЕФА, в котором встречались победители Лиги чемпионов и Лиги Европы «ПСЖ» и «Тоттенхэм». В основное время игра закончилась со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказались парижане — 4:3. В качестве главного арбитра встречи выступил Жоау Педру Пиньейру из Португалии.

На 39-й минуте Микки ван де Вен открыл счёт в этой игре и вывел лондонцев вперёд. Кристиан Ромеро на 48-й минуте удвоил преимущество «шпор». Ли Кан Ин сократил отставание в счёте на 85-й минуте. Гонсалу Рамуш на 90+4-й минуте сравнял счёт и перевёл игру в серию пенальти. В послематчевой серии сильнее оказались парижане.

Напомним, в прошлом году Суперкубок УЕФА выиграл мадридский «Реал». В финале одноматчевого турнира «сливочные» переиграли итальянскую «Аталанту» со счётом 2:0.

Лучшие кадры матча «ПСЖ» — «Тоттенхэм» — в фотоподборке «Чемпионата».