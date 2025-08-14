Дембеле оценил игру голкипера Шевалье в матче за Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом»
Поделиться
Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле оценил игру новичка парижан голкипера Люка Шевалье в матче за Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом» (2:2, 4:3 пен).
Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39' 0:2 Ромеро – 48' 1:2 Ин – 85' 2:2 Рамуш – 90+4'
«В концовке матча, при счёте 2:2, когда я понял, что всё решится в серии пенальти, я сказал себе, что Люка их отразит, и мы победим. Люка — он крепкий парень, а потом это было немного как «по сценарию»: он выходит, и тут же серия пенальти. Хорошо и для его дебюта, мы рады. Мы завоевали Суперкубок после всего лишь недели тренировок. В прошлом году мы провели отличный сезон, и вот, завершаем с пятью трофеями. Это невероятно. Мы всё ещё голодны до побед и хотим выигрывать новые трофеи», — приводит слова Дембеле Lequipe.
Российский голкипер Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 августа 2025
-
03:25
-
03:12
-
02:55
-
02:47
-
02:31
-
02:30
-
02:12
-
01:59
-
01:54
-
01:35
-
01:28
-
00:55
-
00:54
-
00:50
-
00:40
-
00:40
-
00:39
-
00:36
-
00:28
-
00:24
-
00:24
-
00:23
-
00:10
-
00:10
-
00:09
- 13 августа 2025
-
23:57
-
23:57
-
23:50
-
23:48
-
23:46
-
23:36
-
23:36
-
23:32
-
23:26
-
23:24