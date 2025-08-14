Скидки
Дембеле оценил игру голкипера Шевалье в матче за Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом»

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле оценил игру новичка парижан голкипера Люка Шевалье в матче за Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом» (2:2, 4:3 пен).

Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39'     0:2 Ромеро – 48'     1:2 Ин – 85'     2:2 Рамуш – 90+4'    

«В концовке матча, при счёте 2:2, когда я понял, что всё решится в серии пенальти, я сказал себе, что Люка их отразит, и мы победим. Люка — он крепкий парень, а потом это было немного как «по сценарию»: он выходит, и тут же серия пенальти. Хорошо и для его дебюта, мы рады. Мы завоевали Суперкубок после всего лишь недели тренировок. В прошлом году мы провели отличный сезон, и вот, завершаем с пятью трофеями. Это невероятно. Мы всё ещё голодны до побед и хотим выигрывать новые трофеи», — приводит слова Дембеле Lequipe.

Российский голкипер Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.

