Супруга Хвичи Кварацхелии опубликовала милое совместное фото с Суперкубком УЕФА

Комментарии

Ница Тавадзе, супруга вингера «Пари Сен-Жермен» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии, опубликовала совместное фото с Суперкубком УЕФА — 2025. Напомним, парижане завоевали титул, переиграв английский английский «Тоттенхэм» со счётом 2:2 (4:3 пен.).

Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39'     0:2 Ромеро – 48'     1:2 Ин – 85'     2:2 Рамуш – 90+4'    

«Ещё один», — подписала фотографию Тавадзе, прикрепив эмодзи сердца.

Фото: Из личного архива Ницы Тавадзе

Напомним, в этой встрече Хвича вышел в стартовом составе парижан. Грузин провёл на поле 60 минут, не отметившись результативными действиями. Его заменил испанский полузащитник Фабиан Руис.

Отметим, для Кварацхелии этот трофей стал четвёртым в составе французского гранда. Ранее футболист завоёвывал Лигу чемпионов, чемпионат Франции и Кубок страны.

