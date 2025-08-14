Супруга Хвичи Кварацхелии опубликовала милое совместное фото с Суперкубком УЕФА

Ница Тавадзе, супруга вингера «Пари Сен-Жермен» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии, опубликовала совместное фото с Суперкубком УЕФА — 2025. Напомним, парижане завоевали титул, переиграв английский английский «Тоттенхэм» со счётом 2:2 (4:3 пен.).

«Ещё один», — подписала фотографию Тавадзе, прикрепив эмодзи сердца.

Фото: Из личного архива Ницы Тавадзе

Напомним, в этой встрече Хвича вышел в стартовом составе парижан. Грузин провёл на поле 60 минут, не отметившись результативными действиями. Его заменил испанский полузащитник Фабиан Руис.

Отметим, для Кварацхелии этот трофей стал четвёртым в составе французского гранда. Ранее футболист завоёвывал Лигу чемпионов, чемпионат Франции и Кубок страны.

Победители футбольных турниров-2025: