Супруга Хвичи Кварацхелии опубликовала милое совместное фото с Суперкубком УЕФА
Ница Тавадзе, супруга вингера «Пари Сен-Жермен» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии, опубликовала совместное фото с Суперкубком УЕФА — 2025. Напомним, парижане завоевали титул, переиграв английский английский «Тоттенхэм» со счётом 2:2 (4:3 пен.).
Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39' 0:2 Ромеро – 48' 1:2 Ин – 85' 2:2 Рамуш – 90+4'
«Ещё один», — подписала фотографию Тавадзе, прикрепив эмодзи сердца.
Фото: Из личного архива Ницы Тавадзе
Напомним, в этой встрече Хвича вышел в стартовом составе парижан. Грузин провёл на поле 60 минут, не отметившись результативными действиями. Его заменил испанский полузащитник Фабиан Руис.
Отметим, для Кварацхелии этот трофей стал четвёртым в составе французского гранда. Ранее футболист завоёвывал Лигу чемпионов, чемпионат Франции и Кубок страны.
