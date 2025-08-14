Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов сфотографировался с трофеем Суперкубка УЕФА
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов сфотографировался с трофеем Суперкубка УЕФА. В матче за титул парижане обыграли «Тоттенхэм» в серии пенальти (2:2, 4:3). Сафонов провёл весь матч в запасе, ворота «ПСЖ» защищал новичок клуба Люка Шевалье.
Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39' 0:2 Ромеро – 48' 1:2 Ин – 85' 2:2 Рамуш – 90+4'
Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images
Сафонов выиграл пятый трофей в составе «ПСЖ». Ранее он побеждал в чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции, Лиге чемпионов. Сафонов выступает за «ПСЖ» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. Всего в составе парижан россиянин провёл 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов.
Ранее «ПСЖ» покинул итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма.
