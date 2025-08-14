Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов сфотографировался с трофеем Суперкубка УЕФА. В матче за титул парижане обыграли «Тоттенхэм» в серии пенальти (2:2, 4:3). Сафонов провёл весь матч в запасе, ворота «ПСЖ» защищал новичок клуба Люка Шевалье.

Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Сафонов выиграл пятый трофей в составе «ПСЖ». Ранее он побеждал в чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции, Лиге чемпионов. Сафонов выступает за «ПСЖ» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. Всего в составе парижан россиянин провёл 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов.

Ранее «ПСЖ» покинул итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма.