Главная Футбол Новости

ПСЖ — Тоттенхэм — 2:2 (4:3 пен), Суперкубок, видеообзор матча, 13 августа 2025, видео голов: ван де Вен, Ромеро, Ли Кан Ин, Рамуш

Видеообзор исторической победы «ПСЖ» в матче с «Тоттенхэмом» в Суперкубке УЕФА
Комментарии

Французский «Пари Сен-Жермен» победил английский «Тоттенхэм Хотспур» в матче Суперкубка УЕФА 2025 года. Встреча прошла на стадионе «Блюэнерджи» в итальянском Удине и завершилась со счётом 2:2 (4:3 пен.).

Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39'     0:2 Ромеро – 48'     1:2 Ин – 85'     2:2 Рамуш – 90+4'    

В составе парижан голами отметились корейский полузащитник Ли Кан Ин и португальский форвард Гонсалу Рамуш. За «шпор» забивали центральные защитники: нидерландец Микки ван де Вен и аргентинец Кристиан Ромеро. Победный пенальти в послематчевой серии реализовал португальский защитник Нуну Мендеш. Вашему вниманию предлагается видеообзор встречи.

Права на трансляции Суперкубка УЕФА в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Таким образом, «ПСЖ» стал обладателем первого в своей истории титула Суперкубка Европы.

Стогниенко прокомментировал победу «ПСЖ» в матче с в «Тоттенхэмом» в Суперкубке УЕФА

Комментарии
Новости. Футбол
