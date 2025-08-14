Видеообзор исторической победы «ПСЖ» в матче с «Тоттенхэмом» в Суперкубке УЕФА

Французский «Пари Сен-Жермен» победил английский «Тоттенхэм Хотспур» в матче Суперкубка УЕФА 2025 года. Встреча прошла на стадионе «Блюэнерджи» в итальянском Удине и завершилась со счётом 2:2 (4:3 пен.).

В составе парижан голами отметились корейский полузащитник Ли Кан Ин и португальский форвард Гонсалу Рамуш. За «шпор» забивали центральные защитники: нидерландец Микки ван де Вен и аргентинец Кристиан Ромеро. Победный пенальти в послематчевой серии реализовал португальский защитник Нуну Мендеш. Вашему вниманию предлагается видеообзор встречи.

Права на трансляции Суперкубка УЕФА в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Таким образом, «ПСЖ» стал обладателем первого в своей истории титула Суперкубка Европы.

Материалы по теме Эксклюзив Стогниенко прокомментировал победу «ПСЖ» в матче с в «Тоттенхэмом» в Суперкубке УЕФА

Самые большие стадионы мира: