Видеообзор исторической победы «ПСЖ» в матче с «Тоттенхэмом» в Суперкубке УЕФА
Французский «Пари Сен-Жермен» победил английский «Тоттенхэм Хотспур» в матче Суперкубка УЕФА 2025 года. Встреча прошла на стадионе «Блюэнерджи» в итальянском Удине и завершилась со счётом 2:2 (4:3 пен.).
Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39' 0:2 Ромеро – 48' 1:2 Ин – 85' 2:2 Рамуш – 90+4'
В составе парижан голами отметились корейский полузащитник Ли Кан Ин и португальский форвард Гонсалу Рамуш. За «шпор» забивали центральные защитники: нидерландец Микки ван де Вен и аргентинец Кристиан Ромеро. Победный пенальти в послематчевой серии реализовал португальский защитник Нуну Мендеш. Вашему вниманию предлагается видеообзор встречи.
Права на трансляции Суперкубка УЕФА в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Таким образом, «ПСЖ» стал обладателем первого в своей истории титула Суперкубка Европы.
