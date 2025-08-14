Сборная России обратилась к голкиперу «ПСЖ» Сафонову после победы в Суперкубке УЕФА

Cборная России поздравила российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова с победой в Суперкубке УЕФА. В матче за титул парижане обыграли «Тоттенхэм» (2:2, 4:3 пен).

«Сафонов – обладателем Суперкубка УЕФА. Это уже пятый трофей для нашего вратаря в составе «ПСЖ». Браво, Мотя!» — написано на официальной странице сборной России в телеграм-канале.

Сафонов провёл весь матч в запасе, ворота «ПСЖ» защищал новичок клуба Люка Шевалье.

Сафонов завоевал пять трофеев с парижским клубом: победа в чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. Сафонов выступает за «ПСЖ» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.