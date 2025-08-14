Сборная России обратилась к голкиперу «ПСЖ» Сафонову после победы в Суперкубке УЕФА
Cборная России поздравила российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова с победой в Суперкубке УЕФА. В матче за титул парижане обыграли «Тоттенхэм» (2:2, 4:3 пен).
Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39' 0:2 Ромеро – 48' 1:2 Ин – 85' 2:2 Рамуш – 90+4'
«Сафонов – обладателем Суперкубка УЕФА. Это уже пятый трофей для нашего вратаря в составе «ПСЖ». Браво, Мотя!» — написано на официальной странице сборной России в телеграм-канале.
Сафонов провёл весь матч в запасе, ворота «ПСЖ» защищал новичок клуба Люка Шевалье.
Сафонов завоевал пять трофеев с парижским клубом: победа в чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. Сафонов выступает за «ПСЖ» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.
