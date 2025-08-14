Скидки
Луис Энрике завоевал второй Суперкубок УЕФА в тренерской карьере

Луис Энрике завоевал второй Суперкубок УЕФА в тренерской карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике привёл свою команду к победе в матче за Суперкубок УЕФА — 2025, в котором коллектив переиграл «Тоттенхэм Хотспур» (2:2, 4:3 пен.). Испанец во второй раз в своей тренерской карьере завоевал данный титул.

Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39'     0:2 Ромеро – 48'     1:2 Ин – 85'     2:2 Рамуш – 90+4'    

Ранее 10 лет назад испанский специалист с «Барселоной» также завоевал титул Суперкубка Европы. Тогда сине-гранатовые были сильнее «Севильи», выиграв в сверхрезультативном матче со счётом 5:4.

Отметим, данные кампании похожи ещё и тем, что Энрике и в 2015-м, и в 2025-м завоевал по пять трофеев за один календарный год. В этом году наставник взял с «ПСЖ» внутренний требл — чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также победил в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. В 2015-м во главе каталонцев Энрике стал чемпионом Испании и обладателями Кубка страны, а также завоевал трофей Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и Суперкубок УЕФА.

Видео
Видеообзор исторической победы «ПСЖ» в матче с «Тоттенхэмом» в Суперкубке УЕФА

Победители футбольных турниров-2025:

Комментарии
