Главная Футбол Новости

Сафонов забрал трофей Суперкубка УЕФА у Витиньи для совместного фото с вратарями «ПСЖ»

Сафонов забрал трофей Суперкубка УЕФА у Витиньи для совместного фото с вратарями «ПСЖ»
Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов взял трофей Суперкубке УЕФА — 2025 из рук полузащитника французского гранда Витиньи, чтобы сфотографироваться с вратарями парижан после окончания встречи. Напомним, в матче за титул «ПСЖ» переиграл английский «Тоттенхэм» со счётом 2:2 (4:3 пен.).

Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39'     0:2 Ромеро – 48'     1:2 Ин – 85'     2:2 Рамуш – 90+4'    

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Отметим, россиянин весь матч провёл на скамейке запасных. В основе играл новичок команды француз Люка Шевалье. Третьим вратарём в заявке был итальянец Ренато Марин, который был подписан французским грандом этим летом.

Ранее стало известно, что Джанлуиджи Доннарумма уходит из «ПСЖ». Футболист не попал в заявку клуба на титульную встречу и объявил о решении покинуть Францию. Третий вратарь парижан испанец Арнау Тенас также не попал в заявку французского гранда, так как, по сообщению СМИ, завершает переход в клуб чемпионата Испании.

Луис Энрике завоевал второй Суперкубок УЕФА в тренерской карьере

Российские футболисты за рубежом:

