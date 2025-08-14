Сафонов забрал трофей Суперкубка УЕФА у Витиньи для совместного фото с вратарями «ПСЖ»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов взял трофей Суперкубке УЕФА — 2025 из рук полузащитника французского гранда Витиньи, чтобы сфотографироваться с вратарями парижан после окончания встречи. Напомним, в матче за титул «ПСЖ» переиграл английский «Тоттенхэм» со счётом 2:2 (4:3 пен.).

Отметим, россиянин весь матч провёл на скамейке запасных. В основе играл новичок команды француз Люка Шевалье. Третьим вратарём в заявке был итальянец Ренато Марин, который был подписан французским грандом этим летом.

Ранее стало известно, что Джанлуиджи Доннарумма уходит из «ПСЖ». Футболист не попал в заявку клуба на титульную встречу и объявил о решении покинуть Францию. Третий вратарь парижан испанец Арнау Тенас также не попал в заявку французского гранда, так как, по сообщению СМИ, завершает переход в клуб чемпионата Испании.

