Тренер «ПСЖ» упомянул Сафонова, отвечая на вопрос об игре Шевалье в Суперкубке УЕФА
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру новичка голкипера Люка Шевалье в матче за Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом» (2:2, 4:3 пен).
Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39' 0:2 Ромеро – 48' 1:2 Ин – 85' 2:2 Рамуш – 90+4'
«Должен сказать, что я очень доволен тем, как он завершил матч — это было важно для Шевалье. Я очень доволен его выступлением, а также присутствием Сафонова. Мы работаем в этой схеме, стараемся становиться лучше, и я думаю, что в этом сезоне мы будем сильнее. Первый матч всегда непрост, но Люка показал характер и личностные качества, чтобы быть игроком ПСЖ», — приводит слова Луиса Энрике Somos Fanaticos.
Российский голкипер Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.
