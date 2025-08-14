Тренер «ПСЖ» упомянул Сафонова, отвечая на вопрос об игре Шевалье в Суперкубке УЕФА

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру новичка голкипера Люка Шевалье в матче за Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом» (2:2, 4:3 пен).

«Должен сказать, что я очень доволен тем, как он завершил матч — это было важно для Шевалье. Я очень доволен его выступлением, а также присутствием Сафонова. Мы работаем в этой схеме, стараемся становиться лучше, и я думаю, что в этом сезоне мы будем сильнее. Первый матч всегда непрост, но Люка показал характер и личностные качества, чтобы быть игроком ПСЖ», — приводит слова Луиса Энрике Somos Fanaticos.

Российский голкипер Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.