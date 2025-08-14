Появились новые подробности переговоров по возможному переходу Угальде в «Фейеноорд»

Московский «Спартак» сообщил «Фейеноорду», что не рассматривает вариант с арендой нападающего Манфреда Угальде. Об этом сообщает издание De Telegraaf.

По информации источника, столичный клуб уведомил нидерландскую сторону, что готов отпустить 23‑летнего форварда до зимы только за € 25 млн. Отмечается, что сам Угальде согласен перейти в «Фейеноорд», даже если придётся принять снижение зарплаты.

Ранее стало известно «Чемпионату», «Фейеноорд» хочет взять Угальде в аренду с правом выкупа в € 20 млн.

Угальде выступает за «Спартак» с января 2024 года. За это время он провёл 57 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал шесть результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 15 млн.

