«Худшее, что видел в этом сезоне». Генич — о первом тайме матча «Сочи» — «Крылья Советов»

Известный футбольный комментатор и журналист Константин Генич раскритиковал первый тайм матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между «Сочи» и самарскими «Крыльями Советов». Сам матч завершился победой хозяев в серии пенальти со счётом 1:1 (5:3 пен.).

«Первый тайм матча «Сочи» — «Крылья Советов» — пока худшее, что я видел в этом сезоне. Крылышки ещё бяк-бяк-бяк, а вот «Сочи» — вообще шмяк-шмяк-шмяк», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.

В 3-м туре группы В 26 августа «Сочи» сыграет дома с «Краснодаром», «Крылья Советов» в этот же день примут московское «Динамо».