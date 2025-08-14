«Ливерпуль» подписал 18-летнего защитника «Пармы» за € 35 млн — Фабрицио Романо

«Ливерпуль» закрыл подписание 18-летнего центрального защитника «Пармы» Джованни Леони. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

По информации источника, сумма трансфера составит около € 35 млн плюс процент с будущей перепродажи. Отмечается, что никакой аренды не обсуждалось, футболист сразу же войдёт в состав главного тренера команды Арне Слота. Утверждается, что итальянец сразу дал зелёный свет на переход в «Ливерпуль», как только получил предложение.

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы также близки к завершению перехода защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи.

В прошедшем сезоне Леони был задействован в 17 матчах во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в €18 млн.

