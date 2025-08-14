Мусаев высказался о неудачном старте «Динамо» под руководством Карпина

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о неудачном старте «Динамо» под руководством Валерия Карпина в новом сезоне. В мате второго тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Краснодар» разгромил «Динамо» со счётом 4:0.

— «Динамо» так тяжело вкатывается в сезон. Почему?

— Не знаю, Валерий Георгиевич много работает. Думаю, что проделана большая работа, нужно чуть‑чуть времени, чтобы адаптироваться. Ребята тоже привыкнут, может, нагрузки будут чуть ниже. Я уверен, что «Динамо» будет играть хорошо и добиваться результата, просто такой вопрос притирки. У нас прошлый сезон тоже был очень тяжелым: стартовали с трех ничьих, проиграли Суперкубок. Много тренировались и работали, поэтому ничего страшного здесь нет. «Динамо» будет бороться за самые высокие места, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

После четырёх туров РПЛ «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице, записав в свой актив пять очков. За четыре матча команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.