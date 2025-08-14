Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин проиграл «Краснодару» 8 из 10 последних матчей, ранее было 1 поражение в 14 играх

Карпин проиграл «Краснодару» 8 из 10 последних матчей, ранее было 1 поражение в 14 играх
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин потерпел восьмое поражение в 10 последних матчах с «Краснодаром» в своей тренерской карьере. 13 августа бело-голубые крупно уступили «быкам» на своём поле в игре 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:4).

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Мукаилов – 19'     0:2 Фуртадо – 34'     0:3 Мукаилов – 44'     0:4 Сперцян – 88'    

Две последние встречи с чёрно-зелёными Карпин проиграл во главе «Динамо», шесть поражений при двух победах состоялись на посту главного тренера «Ростова».

Примечательно, что до этого отрезка «Краснодар» был для специалиста довольно удобным соперником — в 14 предыдущих встречах Карпин потерпел одно поражение при семи победах и шести ничьих.

Полная статистика Валерия Карпина в матчах с «Краснодаром» составляет девять побед, шесть ничьих и девять поражений. Тренер противостоял «быкам» во главе «Спартака» (+6=0-0), «Ростова» (+3=6-7) и «Динамо» (+0=0-2).

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России

Видео: Как сборная России играет при Карпине

Материалы по теме
«Краснодар» поиздевался над «Динамо» — забили 4 в гостях! Дубль — у молодого дебютанта
«Краснодар» поиздевался над «Динамо» — забили 4 в гостях! Дубль — у молодого дебютанта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android