Карпин проиграл «Краснодару» 8 из 10 последних матчей, ранее было 1 поражение в 14 играх

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин потерпел восьмое поражение в 10 последних матчах с «Краснодаром» в своей тренерской карьере. 13 августа бело-голубые крупно уступили «быкам» на своём поле в игре 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:4).

Две последние встречи с чёрно-зелёными Карпин проиграл во главе «Динамо», шесть поражений при двух победах состоялись на посту главного тренера «Ростова».

Примечательно, что до этого отрезка «Краснодар» был для специалиста довольно удобным соперником — в 14 предыдущих встречах Карпин потерпел одно поражение при семи победах и шести ничьих.

Полная статистика Валерия Карпина в матчах с «Краснодаром» составляет девять побед, шесть ничьих и девять поражений. Тренер противостоял «быкам» во главе «Спартака» (+6=0-0), «Ростова» (+3=6-7) и «Динамо» (+0=0-2).

