«Краснодар» впервые обыграл «Динамо» в Кубке России в основное время

Выездная победа «Краснодара» над московским «Динамо» со счётом 4:0 в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России 13 августа стала для «быков» первым случаем выигрыша у бело-голубых в Кубке в основное время.

Ранее клубы встречались в этом турнире дважды — оба матча состоялись на групповом этапе сезона-2023/2024. 9 августа 2023 года чёрно-зелёные на выезде уступили «Динамо» со счётом 4:3, ответная игра в Краснодаре 19 сентября осталась за «быками» после серии пенальти (1:1, пен. 4:2).

В турнирной таблице группы B «Краснодар» с тремя очками в двух матчах находится на второй строчке, «Динамо» также набрало три очка и занимает третье место. Лидируют после двух туров «Крылья Советов» (4 очка), замыкает квартет «Сочи» (2 очка).

