«Краснодар» впервые обыграл «Динамо» в Кубке России в основное время

Аудио-версия:
Комментарии

Выездная победа «Краснодара» над московским «Динамо» со счётом 4:0 в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России 13 августа стала для «быков» первым случаем выигрыша у бело-голубых в Кубке в основное время.

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Мукаилов – 19'     0:2 Фуртадо – 34'     0:3 Мукаилов – 44'     0:4 Сперцян – 88'    

Ранее клубы встречались в этом турнире дважды — оба матча состоялись на групповом этапе сезона-2023/2024. 9 августа 2023 года чёрно-зелёные на выезде уступили «Динамо» со счётом 4:3, ответная игра в Краснодаре 19 сентября осталась за «быками» после серии пенальти (1:1, пен. 4:2).

В турнирной таблице группы B «Краснодар» с тремя очками в двух матчах находится на второй строчке, «Динамо» также набрало три очка и занимает третье место. Лидируют после двух туров «Крылья Советов» (4 очка), замыкает квартет «Сочи» (2 очка).

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России

Видео: Эмоции фанатов «Краснодара» сразу после матча с «Динамо»

