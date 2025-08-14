Скидки
«ПСЖ» победил «Тоттенхэм» впервые в своей истории

«ПСЖ» победил «Тоттенхэм» впервые в своей истории
Французский «ПСЖ» впервые в своей истории переиграл «Тоттенхэм Хотспур». Матч за Суперкубок УЕФА — 2025 в основное время завершился со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказались парижане — 4:3.

Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39'     0:2 Ромеро – 48'     1:2 Ин – 85'     2:2 Рамуш – 90+4'    

Ранее они встречались один раз летом 2017-го в рамках товарищеского турнира — Международного кубка чемпионов. «Тоттенхэм» победил со счётом 4:2 за счёт голов Критиана Эриксена, Эрика Дайера, Тоби Алдервейрелда и Гарри Кейна. У парижан тогда отличились Эдинсон Кавани и Хавьер Пасторе.

В официальных матчах «ПСЖ» играл со «шпорами» впервые. В этот раз за французский гранд отличились Ли Кан Ин и Гонсалу Рамуш, а победный пенальти в послематчевой серии реализовал Нуну Мендеш. За лондонскую команду забивали Микки ван де Вен и Кристиан Ромеро.

Луис Энрике завоевал второй Суперкубок УЕФА в тренерской карьере

Победители футбольных турниров-2025:

