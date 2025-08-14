«ПСЖ» победил «Тоттенхэм» впервые в своей истории

Французский «ПСЖ» впервые в своей истории переиграл «Тоттенхэм Хотспур». Матч за Суперкубок УЕФА — 2025 в основное время завершился со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказались парижане — 4:3.
Ранее они встречались один раз летом 2017-го в рамках товарищеского турнира — Международного кубка чемпионов. «Тоттенхэм» победил со счётом 4:2 за счёт голов Критиана Эриксена, Эрика Дайера, Тоби Алдервейрелда и Гарри Кейна. У парижан тогда отличились Эдинсон Кавани и Хавьер Пасторе.
В официальных матчах «ПСЖ» играл со «шпорами» впервые. В этот раз за французский гранд отличились Ли Кан Ин и Гонсалу Рамуш, а победный пенальти в послематчевой серии реализовал Нуну Мендеш. За лондонскую команду забивали Микки ван де Вен и Кристиан Ромеро.
Победители футбольных турниров-2025:
