«Всё серьёзно». Сперцян впервые прокомментировал новости об интересе к нему «Саутгемптона»

Атакующий полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о возможном переходе в «Саутгемптон». Ранее сообщалось, что переговоры между «святыми» и «Краснодаром» по переходу армянина продвигаются успешно.

«Про переход в «Саутгемптон» пока рано говорить. Но всё серьёзно, есть предложение. Я ещё не был в Краснодаре. Сейчас вернусь, поговорю с президентом (Сергеем Галицким. — Прим. «Чемпионата»). Посмотрим, какое решение мы вместе с ним примем», — сказал Сперцян в эфире «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что Сперцян согласовал условия контракта с зарплатой € 1,9 млн в год с повышением в случае выхода «святых» в английскую Премьер‑лигу.

Материалы по теме В «Саутгемптоне» высказались о новых трансферах на фоне интереса клуба к Сперцяну

Самые высокие зарплаты в спорте: