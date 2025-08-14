Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Всё серьёзно». Сперцян впервые прокомментировал новости об интересе к нему «Саутгемптона»

«Всё серьёзно». Сперцян впервые прокомментировал новости об интересе к нему «Саутгемптона»
Комментарии

Атакующий полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о возможном переходе в «Саутгемптон». Ранее сообщалось, что переговоры между «святыми» и «Краснодаром» по переходу армянина продвигаются успешно.

«Про переход в «Саутгемптон» пока рано говорить. Но всё серьёзно, есть предложение. Я ещё не был в Краснодаре. Сейчас вернусь, поговорю с президентом (Сергеем Галицким. — Прим. «Чемпионата»). Посмотрим, какое решение мы вместе с ним примем», — сказал Сперцян в эфире «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что Сперцян согласовал условия контракта с зарплатой € 1,9 млн в год с повышением в случае выхода «святых» в английскую Премьер‑лигу.

Материалы по теме
В «Саутгемптоне» высказались о новых трансферах на фоне интереса клуба к Сперцяну

Самые высокие зарплаты в спорте:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android