Мурад Мусаев выиграл у «Динамо» пятый матч подряд, до этого была одна победа в шести играх

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев продлил победную серию в противостояниях с московским «Динамо» доя пяти матчей. 13 августа «быки» под руководством Мусаева нанесли бело-голубым крупное поражение со счётом 4:0 в выездной игре 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Примечательно, что до начала этой серии, стартовавшей 25 мая 2024 года, в активе специалиста была только одна победа над «Динамо» в шести встречах. Мусаев выиграл свой самый первый матч с «Динамо», затем последовали две ничьи подряд и серия из трёх поражений.

Всего в статистике Мурада Мусаева в противостояниях с московским «Динамо» шесть побед, две ничьи и три поражения, все 11 встреч специалист провёл во главе «Краснодара».

Видео: Стадион «Краснодара» скандирует фамилию «Га-лиц-кий»