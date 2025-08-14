Скидки
Мурад Мусаев выиграл у «Динамо» пятый матч подряд, до этого была одна победа в шести играх

Мурад Мусаев выиграл у «Динамо» пятый матч подряд, до этого была одна победа в шести играх
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев продлил победную серию в противостояниях с московским «Динамо» доя пяти матчей. 13 августа «быки» под руководством Мусаева нанесли бело-голубым крупное поражение со счётом 4:0 в выездной игре 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Мукаилов – 19'     0:2 Фуртадо – 34'     0:3 Мукаилов – 44'     0:4 Сперцян – 88'    

Примечательно, что до начала этой серии, стартовавшей 25 мая 2024 года, в активе специалиста была только одна победа над «Динамо» в шести встречах. Мусаев выиграл свой самый первый матч с «Динамо», затем последовали две ничьи подряд и серия из трёх поражений.

Всего в статистике Мурада Мусаева в противостояниях с московским «Динамо» шесть побед, две ничьи и три поражения, все 11 встреч специалист провёл во главе «Краснодара».

Видео: Стадион «Краснодара» скандирует фамилию «Га-лиц-кий»

