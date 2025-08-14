Матвей Сафонов отреагировал на победу «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов поделился эмоциями после победы парижан в Суперкубке УЕФА 2025 года. Напомним, в матче за титул французский гранд одолел английский «Тоттенхэм» по итогам послематчевой серии пенальти — 2:2 (4:3 пен.).

«Всем привет! Вернулись в Париж, у нас пять утра. Тяжёлая дорога после классного, напряжённого, интересного матча. Могу сказать, такие победы ещё слаще, когда команда проявляет характер и переламывает ход матча. Плюс победа по пенальти — это, опять же, повторюсь, нервный, эмоциональный момент. Только положительные эмоции. Идём дальше. Следующий матч на выезде против «Нанта». Будем готовиться», — сказал Сафонов на видео, опубликованном в своём телеграм‑канале.

Напомним, Сафонов завоевал пятый трофей в футболке «ПСЖ». Ранее он выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем Лиги чемпионов.

Материалы по теме «ПСЖ» победил «Тоттенхэм» впервые в своей истории

Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»: