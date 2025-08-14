Гонсалу Рамуш сделал заявление о своём будущем после победы «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Португалии Гонсалу Рамуш поделился мыслями о своём будущем на фоне слухов о возможном трансфере из французской команды.
«Я доволен, сегодня важный день — мы выиграли трофей, который для нас многое значит, ведь неизвестно, удастся ли вновь побороться за него. Останусь ли я в «ПСЖ»? Да. Мой настрой прежний: я готов выходить на поле, когда команде это потребуется. Если мне дадут мяч — постараюсь его отправить в ворота», — приводит слова Рамуша RMC Sport.
Напомним, в матче за Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом» (2:2, 4:3 пен.) Рамуш вышел на замену на 77-й минуте и забил гол, который спас парижан от поражения, выведя команду в послематчевую серию, где «ПСЖ» удалось победить. Отметим, что в послематчевой серии Гонсалу также отметился голом.
Самый дорогой трансфер в истории футбола:
