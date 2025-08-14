Мама Мукаилова высказалась о дубле нападающего в дебютном матче за «Краснодар»

Сабина Мукаилова, мама 18-летнего нападающего «Краснодара» Казбека Мукаилова, поделилась эмоциями от дубля нападающего «быков» в дебютной игре, которая выпала на 2-й тур группы B Кубка России с московским «Динамо» (4:0).

«Конечно, следили, следим и будем следить за игрой сына. Не только я, но и вся наша дружная семья, весь Дагестан, вся Россия. Безусловно, горжусь сыном! Молодец! Он делает всё, что должен. Огромное спасибо клубу «Краснодар» — это их заслуга в первую очередь. Всё, что он имеет сегодня, — это благодаря им. Спасибо!

Мы достаточно близки с Казбеком эмоционально. Думаю, он волновался перед выходом в стартовом составе. Всё-таки это ответственно. Но самое главное — он радовался тому, что в него верят. Слава Всевышнему, что он постарался оправдать все надежды», — сказала Мукаилова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева набрал три очка и идёт на втором месте в таблице группы В. «Динамо», которое возглавляет Валерий Карпин, с тремя очками располагается на третьей строчке.

