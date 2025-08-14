Скидки
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

14 августа главные новости спорта, футбольные трансферы, Кубок России, Суперкубок УЕФА, теннис, хоккей, КХЛ

«ПСЖ» выиграл Суперкубок УЕФА, «Краснодар» разгромил в Москве «Динамо». Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

«ПСЖ» стал обладателем Суперкубка УЕФА, спасшись на последних минутах основного времени финала с «Тоттенхэмом», «Краснодар» разгромил «Динамо» Валерия Карпина в выездном матче группового этапа Фонбет Кубка России, 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал «Мастерса» в американском Цинциннати, где сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «ПСЖ» переиграл «Тоттенхэм Хотспур» в серии пенальти и завоевал Суперкубок УЕФА — 2025.
  2. «Краснодар» разгромил «Динамо» в матче Кубка России благодаря дублю 18-летнего Мукаилова.
  3. Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати, где сойдётся с Алькарасом.
  4. Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе на матч Суперкубка УЕФА с «Тоттенхэмом».
  5. Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 13 августа, календарь, таблица.
  6. Появились новые подробности переговоров по возможному переходу Угальде в «Фейеноорд».
  7. «Ливерпуль» подписал 18-летнего защитника «Пармы» за € 35 млн — Фабрицио Романо.
  8. Анна Калинская обыграла Екатерину Александрову и вышла в 1/4 финала WTA-1000 в Цинциннати.
  9. Александр Зверев вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати на отказе Карена Хачанова.
  10. Вероника Кудерметова обыграла Таусон и вышла в четвёртый круг турнира в Цинциннати.
  11. Арина Соболенко вышла в 1/4 финала «тысячника» в Цинциннати, где может сыграть с Рыбакиной.
  12. Рыбакина обыграла Киз и встретится с Соболенко в четвертьфинале турнира в Цинциннати.
  13. «Адмирал» одержал первую победу на Кубке Минска, одолев местное «Динамо».
