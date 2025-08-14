«ПСЖ» выиграл Суперкубок УЕФА, «Краснодар» разгромил в Москве «Динамо». Главное к утру

«ПСЖ» стал обладателем Суперкубка УЕФА, спасшись на последних минутах основного времени финала с «Тоттенхэмом», «Краснодар» разгромил «Динамо» Валерия Карпина в выездном матче группового этапа Фонбет Кубка России, 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал «Мастерса» в американском Цинциннати, где сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».