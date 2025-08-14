«ПСЖ» выиграл Суперкубок УЕФА, «Краснодар» разгромил в Москве «Динамо». Главное к утру
«ПСЖ» стал обладателем Суперкубка УЕФА, спасшись на последних минутах основного времени финала с «Тоттенхэмом», «Краснодар» разгромил «Динамо» Валерия Карпина в выездном матче группового этапа Фонбет Кубка России, 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал «Мастерса» в американском Цинциннати, где сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «ПСЖ» переиграл «Тоттенхэм Хотспур» в серии пенальти и завоевал Суперкубок УЕФА — 2025.
- «Краснодар» разгромил «Динамо» в матче Кубка России благодаря дублю 18-летнего Мукаилова.
- Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати, где сойдётся с Алькарасом.
- Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе на матч Суперкубка УЕФА с «Тоттенхэмом».
- Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 13 августа, календарь, таблица.
- Появились новые подробности переговоров по возможному переходу Угальде в «Фейеноорд».
- «Ливерпуль» подписал 18-летнего защитника «Пармы» за € 35 млн — Фабрицио Романо.
- Анна Калинская обыграла Екатерину Александрову и вышла в 1/4 финала WTA-1000 в Цинциннати.
- Александр Зверев вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати на отказе Карена Хачанова.
- Вероника Кудерметова обыграла Таусон и вышла в четвёртый круг турнира в Цинциннати.
- Арина Соболенко вышла в 1/4 финала «тысячника» в Цинциннати, где может сыграть с Рыбакиной.
- Рыбакина обыграла Киз и встретится с Соболенко в четвертьфинале турнира в Цинциннати.
- «Адмирал» одержал первую победу на Кубке Минска, одолев местное «Динамо».
