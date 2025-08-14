Скидки
Мадридский «Реал» обратился к «ПСЖ» после победы команды Энрике в Суперкубке УЕФА

Мадридский «Реал» обратился к «ПСЖ» после победы команды Энрике в Суперкубке УЕФА
Мадридский «Реал» поздравил «Пари Сен-Жермен» с завоеванием первого в истории клуба трофея Суперкубка УЕФА. В матче за титул парижане одолели английский «Тоттенхэм Хотспур» (2:2, 4:3 пен.).

Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39'     0:2 Ромеро – 48'     1:2 Ин – 85'     2:2 Рамуш – 90+4'    

«Поздравляю «Пари Сен-Жермен» и всех их болельщиков с заслуженным титулом Суперкубка Европы», — написала пресс-служба мадридской команды.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике выступал за мадридский «Реал» в качестве игрока с 1991 по 1996 год. Победа в Суперкубке Европы стала для испанца второй в тренерской карьере. Впервые он завоевал главный клубный трофей Европы с «Барселоной» в 2015 году.

Луис Энрике завоевал второй Суперкубок УЕФА в тренерской карьере

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века:

