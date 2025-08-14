«Меняй всю шайку-лейку!» Быстров призвал руководство «Сочи» уволить Роберта Морено

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров призвал уволить главного тренера «Сочи» Роберта Морено.

«Вопрос к руководителям «Сочи», у тебя команда утонула с этим тренером, плыла где-то в середине ФНЛ. Что тебе ещё нужно, чтобы принять кадровые решения? Двоих из штаба уже уволили, но если увольняешь — меняй всю шайку-лейку», — сказал Быстров в видеоролике на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

На данный момент «Сочи» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» заработал первое очко в сезоне РПЛ, сыграв вничью с московским «Динамо». В трёх стартовых турах подопечные Роберта Морено не набрали ни одного очка. Ранее «горожане» уступили «Локомотиву» (0:3), «Акрону» (0:4) и «Рубину» (1:2).

