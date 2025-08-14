Томас Франк высказался о поражении «Тоттенхэма» в Суперкубке УЕФА после 2:0 к 85-й минуте

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк поделился мыслями о поражении своей команды в матче за Суперкубок УЕФА 2025 года, где «шпоры» не смогли одолеть французский «ПСЖ» — 2:2 (пен. 3:4). Напомним, лондонская команда вела в счёте к 85-й минуте со счётом 2:0.

«Нам удался очень хороший матч против одной из сильнейших команд мира — возможно, даже против лучшей. В течение примерно 80 минут мы держали соперника под контролем, пока счёт не стал 2:1, после чего ситуация изменилась. Я горжусь командой, игроками, клубом и болельщиками. Мы продемонстрировали гибкость и прагматичность: против «ПСЖ» нужно было действовать так, сочетая высокий прессинг и низкий блок. Первый тайм прошёл почти идеально, а стандартные положения создавали серьёзную опасность… В рамках одного конкретного матча мы показали, что способны играть с любой командой мира. В этом я не сомневаюсь — это положительный вывод», — приводит слова Франка Sky Sports.

Напомним, «Тоттенхэм» в третий раз потерпел поражение в финале еврокубка.

