Главная Футбол Новости

Кордоба — о своём будущем: я всё ещё игрок «Краснодара», но всё возможно

Кордоба — о своём будущем: я всё ещё игрок «Краснодара», но всё возможно
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о своём будущем на фоне слухов о возможном уходе из команды.

— У тебя были предложения этим летом от других клубов?
— Я всё ещё игрок «Краснодара», но всё возможно, — сказал Кордоба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» и ряд других клубов был заинтересован в колумбийском форварде. В ноябре 2024-го форвард заключил новый контракт с «быками», который действует до лета 2027 года с опцией продления ещё на один сезон. За период карьеры в стане «Краснодара» 32-летний Кордоба провёл 121 матч, в которых забил 59 голов и отдал 28 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 12 млн.

