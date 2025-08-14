Расписание матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 14 августа

Сегодня, 14 августа, состоятся ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги Европы 14 августа (время — московское):
18:00. КуПС (Финляндия) – РФШ (Латвия) (2:1);
19:00. «Мидтьюлланн» (Дания) – «Фредрикстад» (Норвегия) (3:1);
20:00. «Вольфсберг» (Австрия) – ПАОК (Греция) (0:0);
20:00. «Бранн» (Норвегия) – «Хеккен» (Швеция) (2:0);
20:00. «Ноа» (Армения) – «Линкольн» (Гибралтар) (1:1);
20:30. «Брейдаблик» (Исландия) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина) (1:1);
21:00. «Утрехт» (Нидерланды) – «Серветт» (Швейцария) (3:1);
21:00. «Шахтёр» (Украина) – «Панатинаикос» (Греция) (0:0);
21:00. «Маккаби» Т-А (Израиль) – «Хамрун Спартанс» (Мальта) (2:1);
21:00. «Дрита» (Косово) – ФКСБ (Румыния) (2:3);
21:30. «Брага» (Португалия) – ЧФР Клуж (Румыния) (2:1);
22:00. «Легия» (Польша) – АЕК Ларнака (Кипр) (1:4).
Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда обошла английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.