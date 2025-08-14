Скидки
Главная Футбол Новости

Защитник «Краснодара» Гонсалес: мы заслужили победу в матче с «Динамо»

Защитник «Краснодара» Гонсалес: мы заслужили победу в матче с «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес прокомментировал крупную победу своей команды над московским «Динамо» (4:0) в выездном матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России 13 августа.

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Мукаилов – 19'     0:2 Фуртадо – 34'     0:3 Мукаилов – 44'     0:4 Сперцян – 88'    

«Мы проделали хорошую работу в матче с «Динамо». Мы интенсивно работали, высоко прессинговали. Команда отнеслась с должным уважением к матчу. Результаты матча хорошие, мы заслуживали победу.

Сезон начался не так хорошо, но не стоит тревожиться. Нам надо исправить ошибки, которые у нас были. Мы знаем, как нам надо играть, как поддерживать ритм игры. Мы все сплочены, работаем на протяжении всего матча», — сказал Гонсалес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В турнирной таблице группы B «Краснодар» с тремя очками в двух матчах находится на второй строчке, «Динамо» также набрало три очка и занимает третье место. Лидируют после двух туров «Крылья Советов» (4 очка), замыкает квартет «Сочи» (2 очка).

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России

Видео: Стадион «Краснодара» скандирует фамилию «Га-лиц-кий»

Комментарии
