Защитник «Краснодара» Гонсалес: мы заслужили победу в матче с «Динамо»

Бразильский защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес прокомментировал крупную победу своей команды над московским «Динамо» (4:0) в выездном матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России 13 августа.

«Мы проделали хорошую работу в матче с «Динамо». Мы интенсивно работали, высоко прессинговали. Команда отнеслась с должным уважением к матчу. Результаты матча хорошие, мы заслуживали победу.

Сезон начался не так хорошо, но не стоит тревожиться. Нам надо исправить ошибки, которые у нас были. Мы знаем, как нам надо играть, как поддерживать ритм игры. Мы все сплочены, работаем на протяжении всего матча», — сказал Гонсалес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В турнирной таблице группы B «Краснодар» с тремя очками в двух матчах находится на второй строчке, «Динамо» также набрало три очка и занимает третье место. Лидируют после двух туров «Крылья Советов» (4 очка), замыкает квартет «Сочи» (2 очка).

Видео: Стадион «Краснодара» скандирует фамилию «Га-лиц-кий»